Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 48: Schmutziges Geschäft
45 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Eine Streife sichert in einem Leihwagen die Handtasche einer Vermissten. Die Spur führt zum Autohändler. - Kurz nachdem sich eine junge Frau von ihrem Mann getrennt hat und in eine WG gezogen ist, widerfahren ihr schreckliche Dinge - doch wer steckt dahinter? - Schock im Mehrfamilienhaus: Eine Frau findet ihre Mutter völlig verstört vor und ahnt noch nicht das ganze Ausmaß.
