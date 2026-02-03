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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Dark Romance - ohne Tabu

SAT.1Staffel 2Folge 54vom 03.02.2026
Dark Romance - ohne Tabu

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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 54: Dark Romance - ohne Tabu

44 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Das Verschwinden einer 16-Jährigen enthüllt die Gefahr hinter einem düsteren Verlangen. - Ein fremder Sechsjähriger verfolgt eine Frau auf die Wache. Der Kleine spricht kein Wort und wirkt verängstigt. Wer ist der Junge und ist ihm etwas zugestoßen? - Ein Anwohner beobachtet Jugendliche mit Waffen und Geld. Kurz darauf fällt ein Schuss - doch vor Ort erwartet die Beamten eine Überraschung.

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