Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 27: Goldener Schuss
45 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12
Betäubt mit einer Spritze: Eine junge Frau wird in Nachtclub Opfer eines Angriffs, hinter dem qualvolle Wunden stecken. - Eine Grundschullehrerin findet vor ihrer Haustür eine Porzellanpuppe mit blutbeschmierten Augen und besorgniserregender Ähnlichkeit zu ihr selbst, die sie hilfesuchend zur Wache bringt. - Im Badezimmer eines Vermieters stoßen die Beamten auf dessen nackte Frau, sowie einen nackten Nachbarn - beide scheinbar bewusstlos. Was ging hier vor sich?
Weitere Folgen in Staffel 2
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