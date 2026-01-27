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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Nächster Halt Freiheit

SAT.1Staffel 2Folge 50vom 27.01.2026
Nächster Halt Freiheit

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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 50: Nächster Halt Freiheit

45 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12

Blutspuren, ein Inhalator und widersprüchliche Hinweise: Die Suche nach einem 15-jährigen Ausreißer wird zu einem Wettlauf gegen die Zeit. - Nach Ende ihrer Elternzeit sieht sich eine liebevolle Mutter anonymer Schikane ausgesetzt. Wer will der Job-Rückkehrerin Böses? - Ein Teenager gibt der Polizei Rätsel auf, indem er sich einem qualvollen, stundenlangen Barfuß-Marsch unterzieht. Welches Drama steckt hinter der Tortur?

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