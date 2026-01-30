Die Vergangenheit sticht zuJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 21: Die Vergangenheit sticht zu
45 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Ein Sanitäter wird mit einem Messer angegriffen. Als auch noch seine Freundin verschwindet, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. - Einen verwüsteten Imbisswagen ziert eine Drohbotschaft aus Ketchup. - Schock für Urlaubsrückkehrer: Eine Schlange bringt eine schwangere Frau in Gefahr und sorgt vor der Hochzeit für familiären Sprengstoff.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick