Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 6: Das blutende Herz
45 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12
Samira ist schockiert, als sie ihre blutüberströmte Nachbarin in ihrer Wohnung vorfindet. Ist ihre toxische Beziehung eskaliert? - Ein 17-Jähriger knallt vor der Wache mit einem E-Roller in einen Streifenwagen. Wurde er verfolgt? - Lena Freyer erlebt anonyme Schikane. Will ihr Vermieter sie rausmobben oder richten sich die Aktionen in Wahrheit gegen Teenie-Tochter Xenia?
