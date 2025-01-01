Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 145: Das Teambuilding-Massaker
44 Min.Ab 12
Der Einsatz in einer verfallenen Schul-Ruine wird ein Alptraum für alle Beteiligten. In dem abbruchreifen Gebäude stoßen die Spezialisten nicht nur auf mehrere Verletzte, sondern auch auf jede Menge gruseliger Vorkommnisse. Können die Einsatzkräfte allen verängstigten und verletzten Menschen helfen? Außerdem: Ein Handwerker klagt in der Notaufnahme über Magen-Darm-Beschwerden. Als der Familienvater nicht von der Toilette zurückkommt, dramatisiert sich die Lage.
