Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Das Teambuilding-Massaker

SAT.1Staffel 4Folge 145
Das Teambuilding-Massaker

Das Teambuilding-MassakerJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 145: Das Teambuilding-Massaker

44 Min.Ab 12

Der Einsatz in einer verfallenen Schul-Ruine wird ein Alptraum für alle Beteiligten. In dem abbruchreifen Gebäude stoßen die Spezialisten nicht nur auf mehrere Verletzte, sondern auch auf jede Menge gruseliger Vorkommnisse. Können die Einsatzkräfte allen verängstigten und verletzten Menschen helfen? Außerdem: Ein Handwerker klagt in der Notaufnahme über Magen-Darm-Beschwerden. Als der Familienvater nicht von der Toilette zurückkommt, dramatisiert sich die Lage.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen