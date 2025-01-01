Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 7: Die flammende Fünf
44 Min.Ab 12
Dramatischer Feuerwehreinsatz: Brand im Einfamilienhaus. Der kleine Sohn der Familie ist nirgendwo aufzufinden. Als der Vater seine Familie in Sicherheit bringen will, gerät er selbst in Lebensgefahr. - Nach einem Haushaltsunfall bringt eine junge Frau ihre Mutter in die Notaufnahme. Neben einer Schnittverletzung klagt diese über schreckliche Rückenschmerzen. Doch niemand ahnt, wie schlecht es tatsächlich um die Patientin steht.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick