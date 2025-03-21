Drei Mann im DoppelzeltJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 77: Drei Mann im Doppelzelt
44 Min.Folge vom 21.03.2025Ab 12
Während eines Junggesellenabschieds kommt es zu Explosionen und es bricht Feuer im Wald aus! Wie konnte die Feier derart eskalieren? - Eine junge Mutter bangt um ihre Tochter, die unter heftigem Fieber leidet. Ist die schwere Krankheit zurückgekehrt, an der das Mädchen vor Jahren litt?
