Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 35: Red Hot Chilli Peppers
44 Min.Ab 12
Auf einer Nachbarschaftsfeier kommt es zum Eklat, als ein Gast erst an den Gartenzaun pinkelt und sich dann auch noch einen aufgedrehten Gartenschlauch in die Hose hält. - Eine Busfahrt wird zum Horrortrip, als der Fahrer plötzlich unter Sehproblemen leidet und die Kontrolle über das Fahrzeug verliert! - Zwei Mädels prügeln sich und landen in der Klinik. Als eine von ihnen unter Bauchkrämpfen zusammenbricht und bald in Lebensgefahr schwebt, sind die Spezis alarmiert ...
