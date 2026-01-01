Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Wasser marsch!

SAT.1Staffel 6Folge 50
Wasser marsch!

Wasser marsch!Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 50: Wasser marsch!

44 Min.Ab 12

Eine Frau alarmiert die Feuerwehr, da ihr Haus scheinbar unter Wasser steht und zudem die Rauchmelder angesprungen sind. Vom kleinen Sohn und dessen Au-pair fehlt jede Spur. - Ein Mann hat Halluzinationen, deren Ursprung unklar bleibt. Sind es die Folgen einer Netzhautablösung oder steckt ein neurologisches Problem dahinter? - Während der Routinekontrolle einer Reisegruppe werden die Zollbeamten zu Rettern, weil ein Mann einen Krampfanfall erleidet und zu ersticken droht.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen