Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 50: Wasser marsch!
44 Min.Ab 12
Eine Frau alarmiert die Feuerwehr, da ihr Haus scheinbar unter Wasser steht und zudem die Rauchmelder angesprungen sind. Vom kleinen Sohn und dessen Au-pair fehlt jede Spur. - Ein Mann hat Halluzinationen, deren Ursprung unklar bleibt. Sind es die Folgen einer Netzhautablösung oder steckt ein neurologisches Problem dahinter? - Während der Routinekontrolle einer Reisegruppe werden die Zollbeamten zu Rettern, weil ein Mann einen Krampfanfall erleidet und zu ersticken droht.
