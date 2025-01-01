Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Böses Badesalz

SAT.1Staffel 6Folge 79
Böses Badesalz

Böses BadesalzJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 79: Böses Badesalz

44 Min.Ab 12

Ein junges Mädchen schleppt sich schwer verletzt und kaum ansprechbar in die Notaufnahme. Sie will nicht sagen, was mit ihr passiert ist. War es ein Unfall oder ein schweres Verbrechen? - Im Hof einer kleinen Spedition fällt einer der Angestellten von der Leiter, und dem Sohn der Firmenchefin schwellen die Genitalien an. Was löst die geheimnisvollen Symptome aus?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen