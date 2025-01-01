Der Einbrecher, der ein Bad nehmen wollteJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 83: Der Einbrecher, der ein Bad nehmen wollte
44 Min.Ab 12
Ein Ehepaar vermutet aufgrund verdächtiger Geräusche Einbrecher im ersten Stock. Sie schleichen sich nach oben ... - Eine gestresste Köchin hat sich bei der Arbeit zwei Finger schwer verletzt. Während der Behandlung treten jedoch weitere Symptome auf, die den Arzt an einem reinen Arbeitsunfall zweifeln lassen. - Auf der Suche nach einer vermissten Schwangeren, stößt der Suchtrupp auf zahlreiche Hinweise, die Schlimmes vermuten lassen. Hatte die junge Frau erneut eine Fehlgeburt?
