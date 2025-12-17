Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 6Folge 90vom 17.12.2025
Folge 90: Gefallene Engel

44 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12

Die Spezis werden zu einem Parkhaus gerufen, wo es zu einem folgenreichen Unfall gekommen ist. Ein 17-jähriges Mädchen ist vom zweiten Parkdeck in die Tiefe gestürzt. - In der Notaufnahme erscheint eine junge Frau, die erst kürzlich von ihrer Schwangerschaft erfahren hat. Nun befürchtet sie unter einer Rötelninfektion zu leiden. - Als zwei Feuerwehrleute einem kleinen Mädchen zur Hilfe eilen, entdecken sie deren verletzten Onkel.

SAT.1
