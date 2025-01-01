Zum Inhalt springenBarrierefrei
Putzkraft und Saubermann

SAT.1Staffel 8Folge 1
Folge 1: Putzkraft und Saubermann

44 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird in einer guten Wohngegend gefunden. Sie ist verletzt und verstört. War der anonyme Notrufgeber an dem Unfall beteiligt? - Zwei Männer kommen mit unklaren Verletzungsmustern in die Klinik. Ihre langjährige Männerfreundschaft droht an einem Streit zu zerbrechen. Haben sie sich geprügelt? - Bei einer mysteriösen Explosion auf einem Rastplatz wird ein Mann verletzt. Was hat den Knall ausgelöst?

SAT.1
