Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Am falschen Ende gespart

SAT.1Staffel 8Folge 19
Am falschen Ende gespart

Am falschen Ende gespartJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 19: Am falschen Ende gespart

44 Min.Ab 12

Eine Frau bricht mit Schwindel auf dem Campingplatz zusammen, wenig später steht ihr Zelt in Flammen. Was ist hier passiert? - Unterhalb einer Fußgängerbrücke wird ein schwer verletzter Mann gefunden, der seit den frühen Morgenstunden von seiner Freundin vermisst wird. Was geht hier vor sich? - Auf einem Rastplatz greifen die Autobahnpolizisten drei Männer auf. Es stellt sich heraus: Sie sind nicht nur betrunken Auto gefahren, sondern haben tatsächlich für Opfer gesorgt.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen