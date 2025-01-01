Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 19: Am falschen Ende gespart
44 Min.Ab 12
Eine Frau bricht mit Schwindel auf dem Campingplatz zusammen, wenig später steht ihr Zelt in Flammen. Was ist hier passiert? - Unterhalb einer Fußgängerbrücke wird ein schwer verletzter Mann gefunden, der seit den frühen Morgenstunden von seiner Freundin vermisst wird. Was geht hier vor sich? - Auf einem Rastplatz greifen die Autobahnpolizisten drei Männer auf. Es stellt sich heraus: Sie sind nicht nur betrunken Auto gefahren, sondern haben tatsächlich für Opfer gesorgt.
