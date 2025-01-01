Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 6: Ein explosiver Fang
44 Min.Ab 12
Die Spezis werden zu einem See gerufen, an dessen Ufer ein Mann nach einer Explosion verletzt ist. Ein Verbrechen? - Ein frisch verliebtes Paar wird mit einer Geschlechtskrankheit konfrontiert. Schnell tut sich ein Abgrund aus Lügen und gegenseitigem Misstrauen auf ... - Eine Mutter sieht auf einer Party nach ihrer Tochter, weil diese nicht wie vereinbart nachhause kam. Doch vor Ort macht sie eine böse Entdeckung ...
