Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 3: Tomaten aus Kiew
44 Min.Ab 12
Die Autobahnpolizei findet auf der Ladefläche eines Gemüsetransporters einen verletzten Mann und muss klären, ob hier ein abscheuliches Verbrechen vorliegt. Die Spezialisten suchen einen Vater und seine 13-jährige Tochter, die in der Wildnis verschwunden sind. Ein Wettlauf gegen die Zeit! Ein Sturz beim Joggen führt bei einem Mittvierziger zu ernsten gesundheitlichen Problemen. Verschweigt er seiner Frau und den Spezialisten etwas?
