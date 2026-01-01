Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Ernährungszwiste

SAT.1Staffel 8Folge 17
Ernährungszwiste

ErnährungszwisteJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 17: Ernährungszwiste

44 Min.Ab 12

Ein Sprinter kracht in einen Verkaufsstand. Wollte der Fahrer einen Konkurrenten loswerden? Dann verschlechtert sich nicht nur die Verfassung des kaum verletzten Unfallfahrers rapide, auch eine gar nicht direkt am Unfall beteiligte Person kollabiert nun. - In einem Fitnessstudio tritt eine Frau einem Bodybuilder in die Weichteile. Hat er sie, wie von ihr behauptet, sexuell belästigt oder steckt etwas ganz anderes hinter dem Konflikt?

