Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 17: Ernährungszwiste
44 Min.Ab 12
Ein Sprinter kracht in einen Verkaufsstand. Wollte der Fahrer einen Konkurrenten loswerden? Dann verschlechtert sich nicht nur die Verfassung des kaum verletzten Unfallfahrers rapide, auch eine gar nicht direkt am Unfall beteiligte Person kollabiert nun. - In einem Fitnessstudio tritt eine Frau einem Bodybuilder in die Weichteile. Hat er sie, wie von ihr behauptet, sexuell belästigt oder steckt etwas ganz anderes hinter dem Konflikt?
