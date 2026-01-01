Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 2: Ein Lidschlag für den Bruder
44 Min.Ab 12
Die Besatzung eines Rettungswagens entdeckt am Rand eines Klettergebiets einen Schwerverletzten. Als die Spezialisten den Patienten in die Notaufnahme einliefern, bekommen sie die Info, dass ein weiterer Mann in einem Felsen eingeklemmt sein soll! Eine nervenaufreibende Suche beginnt. - Die Spezis kümmern sich um einen auf der Straße zusammengebrochenen Mann. Nicht nur seine Herzprobleme sind rätselhaft, sondern auch ein merkwürdiger Gegenstand in seinem Genitalbereich.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick