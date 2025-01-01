Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 7: Prima Klima
44 Min.Ab 12
Eine Mutter ist zu Besuch bei ihren Töchtern und eine böse Überraschung jagt die andere. Eine Tochter ist verletzt und die andere ist verschwunden. - Eine Frau leidet an schwerem Durchfall und stellt das Team in der Notaufnahme der Klinik am Südring vor ein Rätsel. Bis die Ärzte einem Geheimnis auf die Spur kommen. - Ein 16-Jähriger wird von seiner Mutter fast bewusstlos mit Würgemalen in der Einfahrt eines Nachbarn gefunden. Wurde er Opfer einer Gewalttat?
