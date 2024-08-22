Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Düstere Bande

SAT.1Staffel 8Folge 18vom 22.08.2024
Düstere Bande

Düstere BandeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 18: Düstere Bande

44 Min.Folge vom 22.08.2024Ab 12

Die Spezis finden auf einem verlassenen Fabrikgelände einen gepfählten Jugendlichen. Vom Kumpel, mit dem der Patient zum Sprayen unterwegs war, fehlt jede Spur. - Ein junger Mann wird mit Platz- und Schürfwunden in die Notaufnahme gebracht. Ein harmloser Fall? Im Gegenteil! - Bei einer Stichprobensuche nach gefälschten Markenwaren stößt der Zoll nicht nur auf dubiose Produkte, sondern auch auf eine ohnmächtige Frau ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen