Auf Streife - Die Spezialisten

Ein geplatzter Coup

SAT.1Staffel 8Folge 102
Ein geplatzter Coup

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 102: Ein geplatzter Coup

44 Min.Ab 12

Ein Pkw durchbricht eine Straßensperre der Polizei, die auf Tätersuche nach einem Raubüberfall ist. Hat der Fahrer etwas damit zu tun? Seine Ehefrau bestreitet dies, bis bei ihm eine Waffe gefunden wird? - Ein Fahrradkurier bricht in der Klinik plötzlich zusammen. Welche tödliche Gefahr hat er in seinem Rucksack? - Ein junger Bauer leidet unter schwerer Atemnot und Verätzungen. Ist ein Geschwisterstreit eskaliert?

