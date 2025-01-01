Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 102: Ein geplatzter Coup
44 Min.Ab 12
Ein Pkw durchbricht eine Straßensperre der Polizei, die auf Tätersuche nach einem Raubüberfall ist. Hat der Fahrer etwas damit zu tun? Seine Ehefrau bestreitet dies, bis bei ihm eine Waffe gefunden wird? - Ein Fahrradkurier bricht in der Klinik plötzlich zusammen. Welche tödliche Gefahr hat er in seinem Rucksack? - Ein junger Bauer leidet unter schwerer Atemnot und Verätzungen. Ist ein Geschwisterstreit eskaliert?
