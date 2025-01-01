Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 105
Folge 105: Die (Alb)Traumreise

44 Min.Ab 12

Als zwei Urlauber von ihrer Reise zurückkehren, beginnt für sie ein Albtraum. Mit einem Mal sind sie in lebensbedrohliche Drogengeschäfte verwickelt. - Ein 28-jähriger Koch bricht in der Notaufnahme zusammen. Für das Team der Klinik am Südring beginnt ein tragischer Wettlauf gegen die Zeit. - Ein Ehepaar hat seit 50 Tagen täglich Sex, um seine Beziehung zu verbessern. Doch die selbst auferlegte Sextherapie hat überraschende Folgen.

