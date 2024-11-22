Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Der bissige Saugroboter

SAT.1Staffel 8Folge 116vom 22.11.2024
Folge 116: Der bissige Saugroboter

44 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12

Eine junge Frau verunfallt nach einem Asthmaanfall und ihr Saugroboter verfängt sich in ihren Haaren. Kurz darauf findet sich Blut in Hausflur und Wohnung. Gab es eine schlimme Auseinandersetzung zwischen ihr und ihrem verschwundenen Freund? - Eine junge Frau irrt verletzt über den Rastplatz und erklärt den Autobahnpolizisten, dass ihr Auto gestohlen wurde. Besonders schlimm: Ihre beste Freundin befindet sich noch schlafend auf der Rückbank!

SAT.1
