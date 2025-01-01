Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 137: Eine ganz neue Liebe
44 Min.Ab 12
Auf einem Rastplatz hat eine Frau einen Notruf abgesetzt, doch als die Retter ankommen, ist sie spurlos verschwunden. Wurde sie Opfer eines schrecklichen Verbrechens? - Eine Mutter bringt ihren verletzten Sohn in die Klinik. Dort verschlechtert sich sein Zustand rapide, denn der Junge hat ein Geheimnis, das ihm das Leben kosten könnte. - Ein Mann kracht mit dem Auto in seine Garage und wird dabei verletzt. Hat er versucht, aus Rache seinen verhassten Nachbarn zu überfahren?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick