SAT.1Staffel 8Folge 144
44 Min.Ab 12

Eine Frau steht auf frivole Rollenspiele, sie lässt sich am liebsten von ihrem Freund von einsamen Parkplätzen retten. Doch heute taucht plötzlich ein bedrohlicher Mann in ihrem Live-Video auf und sie verschwindet spurlos. - Unfall im Freibad? Zwei Teenager kommen halbnackt in die Notaufnahme. Als der Freund des Verletzten kopfüber im Auto seiner Mutter hängt, spitzt sich die Situation zu. - Ein Mann stürzt mit einem Gleitschirm ab - vor den Augen seiner Familie.

