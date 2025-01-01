Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 8Folge 147
44 Min.Ab 12

Ein junger Mann braucht dringend die Hilfe der Sanitäter, doch wo ist er? Die Suche gestaltet sich schwierig, denn das alte verfallene Gelände bringt auch die Retter in Gefahr. - Der Vater zweier Kinder wird nach einem Motorradunfall mit gefährlichen Symptomen in die Klinik eingeliefert. Nur: Er fährt eigentlich gar kein Motorrad. - Alptraum im eigenen Haus: Alles sieht so aus, als hätten Lebensgefährte und Tochter eine Affäre! Und beide sind verletzt. Was hat sich abgespielt?

