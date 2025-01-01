Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 149: Die Augen eines Fremden
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten werden zu einem Tanzstudio gerufen, vor dem ein Mann verunfallt ist. Handelt es sich um einen Stalker, der es auf die attraktive Tanzlehrerin abgesehen hat? - Ein Patient ist bei einem Triathlon zusammengebrochen und spuckt Blut. Ist sein Lebenswandel schuld oder steckt etwas anderes dahinter? - Der Zoll macht auf einem Speditionsgelände eine erschreckende Entdeckung. Das Innere eines Containers deutet auf ein abscheuliches Verbrechen hin.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick