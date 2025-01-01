Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Die Augen eines Fremden

SAT.1Staffel 8Folge 149
Folge 149: Die Augen eines Fremden

44 Min.Ab 12

Die Spezialisten werden zu einem Tanzstudio gerufen, vor dem ein Mann verunfallt ist. Handelt es sich um einen Stalker, der es auf die attraktive Tanzlehrerin abgesehen hat? - Ein Patient ist bei einem Triathlon zusammengebrochen und spuckt Blut. Ist sein Lebenswandel schuld oder steckt etwas anderes dahinter? - Der Zoll macht auf einem Speditionsgelände eine erschreckende Entdeckung. Das Innere eines Containers deutet auf ein abscheuliches Verbrechen hin.

