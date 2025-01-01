Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spaghetti Mafiosi

SAT.1Staffel 8Folge 169
Folge 169: Spaghetti Mafiosi

44 Min.Ab 12

In einem italienischen Großmarkt kommt es zu einem Unfall mit einem Gabelstapler. Als kurz darauf ein weiterer Verletzter entdeckt wird, stehen die Spezialisten vor einem Rätsel. - Eine Bäuerin hat auf der Weide einen Stromschlag erlitten. War es ein Unfall oder wurde sie geschubst? - Ein arbeitsloser Familienvater hat sich vor dem Jobcenter eingemauert. Als er plötzlich zusammenbricht, haben die Spezialisten alle Hände voll zu tun. Die Zeit arbeitet gegen sie!

