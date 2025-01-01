Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 169: Spaghetti Mafiosi
44 Min.Ab 12
In einem italienischen Großmarkt kommt es zu einem Unfall mit einem Gabelstapler. Als kurz darauf ein weiterer Verletzter entdeckt wird, stehen die Spezialisten vor einem Rätsel. - Eine Bäuerin hat auf der Weide einen Stromschlag erlitten. War es ein Unfall oder wurde sie geschubst? - Ein arbeitsloser Familienvater hat sich vor dem Jobcenter eingemauert. Als er plötzlich zusammenbricht, haben die Spezialisten alle Hände voll zu tun. Die Zeit arbeitet gegen sie!
