Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 173: Teuflisches Verlangen
44 Min.Ab 12
Eine Frau erhält eine beunruhigende Sprachnachricht ihres Mannes, der sie zu einem mysteriösen Ort bestellt. Als sie dort eintrifft, findet sie nur eine leichtbekleidete Frau vor. - Ein junger Mann wird vom Hund des neuen Lebenspartners seiner Mutter angesprungen. Als sich daraufhin ein Ast in dessen Pobacke bohrt, verschlechtert sich sein Gesundheitszustand. Was steckt dahinter? - Eine 16-Jährige wird auf einem Autobahnparkplatz ausgesetzt und bricht mit Herzrasen zusammen.
