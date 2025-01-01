Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Retter in der Klemme

SAT.1Staffel 8Folge 35
44 Min.Ab 12

Während einer Rettungsaktion, bei der ein Mann in Lebensgefahr schwebt, wird den Spezialisten ihr Rettungswagen gestohlen! Die Versorgung wird zum Lauf gegen die Zeit. - Zwei Schwestern verletzen sich beim Judotraining gegenseitig schwer. Welches Geheimnis macht die Geschwister plötzlich zu Feinden? - Eine Frau verschwindet spurlos bei einem Date im Wald. Die Spuren lassen wenig Hoffnung, die Frau lebend zu finden und ihr Ex-Freund ist zu schwer verletzt, um Auskunft zu geben.

SAT.1
