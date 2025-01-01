Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 35: Retter in der Klemme
44 Min.Ab 12
Während einer Rettungsaktion, bei der ein Mann in Lebensgefahr schwebt, wird den Spezialisten ihr Rettungswagen gestohlen! Die Versorgung wird zum Lauf gegen die Zeit. - Zwei Schwestern verletzen sich beim Judotraining gegenseitig schwer. Welches Geheimnis macht die Geschwister plötzlich zu Feinden? - Eine Frau verschwindet spurlos bei einem Date im Wald. Die Spuren lassen wenig Hoffnung, die Frau lebend zu finden und ihr Ex-Freund ist zu schwer verletzt, um Auskunft zu geben.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick