Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 59: In Flagranti
44 Min.Ab 12
Ein Ehemann findet in seinem Hausflur unbekannte Männerkleidung und entdeckt seine Frau bewusstlos und halbnackt in der Küche. Hat die Gattin etwa eine heimliche Affäre? - Nach einem Autounfall verschlechtert sich der Zustand eines Patienten dramatisch. Aber war es wirklich ein Unfall oder wurde der Mann absichtlich umgefahren? - Ein Mitarbeiter auf einem Containerhof wird vermisst. Die Spezialisten suchen ihn unter widrigen Umständen und machen eine schreckliche Entdeckung.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick