Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Stewardessen in Ekstase

SAT.1Staffel 8Folge 64
Stewardessen in Ekstase

Stewardessen in EkstaseJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 64: Stewardessen in Ekstase

44 Min.Ab 12

Eine nackte, verwirrte Frau sorgt im Flughafenterminal für Wirbel. Die Spezis müssen klären, ob sie unter Drogen steht oder sich mit einer gefährlichen Krankheit infiziert hat. - Eine Goldschmiedin kommt mit einer Verletzung durch flüssiges Gold in die Notaufnahme, als dem Arzt vor Ort mysteriöse Symptome auffallen. - Als die Spezialisten auf dem Gelände einer alten Burg nach dem verschwundenen Hausmeister suchen, geraten sie ins Kreuzfeuer unbekannter Angreifer.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen