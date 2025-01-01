Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Inferno der Liebe

SAT.1Staffel 8Folge 68
Inferno der Liebe

Inferno der LiebeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 68: Inferno der Liebe

44 Min.Ab 12

Eine junge Frau kämpft um ihre Beziehung, als ihre große Liebe in einen Aufzugschacht stürzt und ein Brand entsteht. Gibt es noch eine Chance? - Ein junger, sportlicher Lehrer hat Symptome eines Seniors! Und er will nicht behandelt werden. Welches Geheimnis verbirgt er vor seiner Frau? - Ein Mann leidet nach der Landung unter den starken Symptomen seiner Flugkrankheit. Doch plötzlich zeigt der Patient Symptome einer schlimmen Vergiftung ...

