Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 68: Inferno der Liebe
44 Min.Ab 12
Eine junge Frau kämpft um ihre Beziehung, als ihre große Liebe in einen Aufzugschacht stürzt und ein Brand entsteht. Gibt es noch eine Chance? - Ein junger, sportlicher Lehrer hat Symptome eines Seniors! Und er will nicht behandelt werden. Welches Geheimnis verbirgt er vor seiner Frau? - Ein Mann leidet nach der Landung unter den starken Symptomen seiner Flugkrankheit. Doch plötzlich zeigt der Patient Symptome einer schlimmen Vergiftung ...
