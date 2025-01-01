Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 82: Blitzgewitter
44 Min.Ab 12
Das Auto einer Vermissten wird nach einem Gewitter von einem Ast zerquetscht gefunden. Doch im Wagen liegt nicht sie, sondern ein fremder Mann. Was ist hier passiert? - Eine Teenagerin schäft dauernd ein und flirtet schamlos mit dem Arzt. Was ist der Grund für das Verhalten des sonst so schüchternen Mädchens? - Ein 16-Jähriger hantiert mit einer Kreissäge und verletzt sich schwer. Wie konnte es zu dem schrecklichen Unfall kommen und was verheimlicht der Schüler?
