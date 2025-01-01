Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 87: Blutsbande
44 Min.Ab 12
Eine Frau findet ihren Ehemann zusammengeschlagen auf einem alten Fabrikgelände. Wer hat ihm das angetan und was wollte er dort überhaupt? Der Fall spitzt sich dramatisch zu, als der Prügelpatient plötzlich einen RTW entführt. - Beim Streit um die Badbenutzung verletzt eine Schwester ihren Bruder so stark, dass der Notarzt kommen muss. Doch warum hat sie sich anschließend im Bad eingeschlossen, ohne sich um ihren verletzten Bruder zu kümmern?
