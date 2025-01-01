Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Blutsbande

SAT.1Staffel 8Folge 87
Blutsbande

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 87: Blutsbande

44 Min.Ab 12

Eine Frau findet ihren Ehemann zusammengeschlagen auf einem alten Fabrikgelände. Wer hat ihm das angetan und was wollte er dort überhaupt? Der Fall spitzt sich dramatisch zu, als der Prügelpatient plötzlich einen RTW entführt. - Beim Streit um die Badbenutzung verletzt eine Schwester ihren Bruder so stark, dass der Notarzt kommen muss. Doch warum hat sie sich anschließend im Bad eingeschlossen, ohne sich um ihren verletzten Bruder zu kümmern?

