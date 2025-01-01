Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 97: Verhängnisvoller Rausch
44 Min.Ab 12
Eine Frau traut sich nach dem Hilferuf ihres Bruders, der vorübergehend bei ihr wohnt, nicht mehr in ihr Haus. Wurde er Opfer eines Gewaltverbrechens? - Nach einem bereits von Kopfschmerzen geplagten Karibik-Urlaub stürzt eine Frau am Flughafen eine Treppe hinunter und muss in die Notaufnahme. Woran leidet die Patientin? - Ein zehnjähriger Junge alarmiert die Spezialisten, nachdem sein Vater schwer gestürzt ist. Stehen dessen Symptome mit dem Haustier des Kindes in Verbindung?
