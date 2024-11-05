Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Rolltreppe abwärts

SAT.1Staffel 8Folge 98vom 05.11.2024
Rolltreppe abwärts

Rolltreppe abwärtsJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 98: Rolltreppe abwärts

44 Min.Folge vom 05.11.2024Ab 12

Der unbeschwerte Ausflug in ein Einkaufszentrum endet in einer Katastrophe, denn ein Familienvater stürzt und wird in der Rolltreppe eingeklemmt. Den Spezialisten stellt sich die Frage, ob es sich um einen Unfall handelt, oder ob der Mann ganz bewusst hinuntergestoßen wurde ? Wegen eines Unfalls mit dem Hochdruckreiniger wird ein Patient mit aufgerissenem Brustkorb in die Klinik gebracht. Wenig später gerät seine Schwägerin in Verdacht.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen