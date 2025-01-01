Auf Streife
Folge 30: Die Pseudo-Dealer
45 Min.Ab 12
Auf einem Parkplatz soll mit Drogen gehandelt werden. Zwei 16-jährige Jungs behaupten, ein Mann habe ihnen Koks verkaufen wollen. Doch der Mann behauptet das Gegenteil. Es steht Aussage gegen Aussage ... Ein Obdachloser bedroht in einem Parkhaus einen jungen Mann im Zombiekostüm mit einer Waffe. Doch das Ganze ist alles andere als ein Halloweenscherz. Drei betrunkene Heavy-Metal Rocker springen auf einem Auto am Straßenrand herum, bis eine Passantin die Polizei verständigt.
