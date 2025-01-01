Auf Streife
Folge 38: Zusammengeschlagener Schläger
45 Min.Ab 12
Ein Mann wird schwer verletzt auf der Straße gefunden. Die Blutspur führt zu seiner Wohnung. Ein Fall von häuslicher Gewalt? - Die Beamten werden von einer jungen Frau zu einer versuchten Vergewaltigung gerufen. Doch mit dem Mädchen stimmt etwas nicht. - Die Beamten werden zu einem Einbruch gerufen. Doch statt dem Täter finden sie eine Kuh im Garten. - Und: Die Beamten fahren Streife, als sie sehen, wie ein Kleinwagen drei Jugendliche auf Bobby-Cars hinter sich herzieht.
