Auf Streife
Folge 40: Der Rambo-Opa
45 Min.Ab 12
Ein Rentner behauptet gesehen zu haben, wie zwei Jugendliche randaliert und mutwillig parkende Autos beschädigt haben. Die jungen Männer sagen allerdings genau das Gegenteil. - Ein Polizist an einem mobilen Radargerät ruft seine Kollegen, weil sich drei Jugendliche bereits mehrfach in obszönen Posen haben blitzen lassen und ein Verkehrsrisiko darstellen. Werden die Beamten das Trio finden?
