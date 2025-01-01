Der Schuss ging nach hinten losJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 43: Der Schuss ging nach hinten los
47 Min.Ab 12
Ein panischer Familienvater meldet seinem Sohn, dass er aus Versehen seine Frau angeschossen hat. - Eine Lehrerin vermutet, dass ihre Schülerin zuhause misshandelt wird. Die Mutter erzählt, dass ihre Tochter vom Vater entführt wurde. Ein Facebook-Beitrag zeigt die Geschichte in einem völlig anderen Licht. - Ein Diebespaar soll im Freibad die Sporttasche eines Badegastes gestohlen haben. Vor der Polizei behaupten die beiden, es sei ihre Tasche ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick