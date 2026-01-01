Schornsteinfeger bringt UnglückJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 46: Schornsteinfeger bringt Unglück
45 Min.Ab 12
Am helllichten Tag wird eine ältere Dame Opfer eines dreisten Taschendiebes. Die Beamten können ihn stellen, aber der Täter versucht wirklich alles, um die Beweismittel zu beseitigen. - Während eines Streits ruft einer der betrunkenen Beteiligten die Polizei. Dumm nur, dass er sich damit selber ans Messer liefert. - Und: Eine Frau flippt völlig aus, weil sie ihren Mann bei angeblichen Perversitäten mit einer fremden Frau im Auto erwischt.
