Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der Junkie

SAT.1Staffel 1Folge 49
Der Junkie

Der JunkieJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 49: Der Junkie

45 Min.Ab 12

In einer Arztpraxis werden Arzt und Arzthelferin von einem Drogenjunkie tätlich angegriffen, als der Täter sich plötzlich selbst zum Opfer macht sind die Beamten überrascht. Kaum eingecheckt in ein Hotel, prompt stehen mehrere Männer mit roten Rosen vor dem Hotelzimmer einer Frau. Der Hoteldirektor vermutet eine sexsüchtige Hobby-Hure hinter der angeblichen Business-Frau.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen