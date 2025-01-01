Auf Streife
Folge 61: Die Albtraum-Party
45 Min.Ab 12
Eine private Party artet aus, als eine 17-Jährige von zwei Jungs sexuell belästigt wird. Ihre besorgte Freundin alarmiert die Polizei. Als die Beamten eintreffen, befindet sich das Mädchen mit den beiden Jugendlichen im verschlossenen Badezimmer. Können sie eine Vergewaltigung verhindern? - Im Krankenhaus kommt es zu einer Schlägerei mit rassistischem Hintergrund. Zwei verfeindete Väter machen dort weiter, wo ihre Söhne, die jetzt in der Klinik liegen, aufgehört haben.
