SAT.1Staffel 1Folge 69
46 Min.Ab 12

Ein 17-jähriger besprüht am helllichten Tag einen Streifenwagen und wir dabei von den Beamten erwischt. Dumm oder dreist? Ein anonymer Anrufer meldet der Polizei eine Schlägerei. Am Einsatzort angekommen sehen die Beamten, wie zwei Türken einen dritten Mann verprügeln. Die beiden Männer fühlten sich offensichtlich durch ein Schild mit der Aufschrift "Scheiß Kanacken" provoziert.

