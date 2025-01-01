Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Mein Enkel spricht Kölsch

SAT.1Staffel 1Folge 78
Mein Enkel spricht Kölsch

Mein Enkel spricht KölschJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 78: Mein Enkel spricht Kölsch

45 Min.Ab 12

Eine Rentnerin überführt einen Trickbetrüger, der sich am Telefon als ihr Enkel ausgegeben hat. Ein kleines Indiz hat ihn entlarvt. - Ein Juwelier ruft die Polizei, weil ihm verdächtige Ware angeboten wurde. Die Verkäufer sind noch vor Ort, als die Beamten eintreffen. Handelt es sich um gestohlenen Schmuck? - Kurz vor einer türkischen Hochzeit wird bei der Braut eingebrochen. Der Dieb entwendet alles, was mit der Hochzeit zu tun hat. Kurioserweise gibt es nirgends Einbruchspuren.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen