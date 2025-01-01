Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 115
45 Min.Ab 12

Bei einer Probe fürs Tortenwettessen beißt der Titelverteidiger in eine Wespe und wird gestochen. Zufall oder Absicht? - Eine Frau erhält Liebesnachrichten. Als sie eine pervers angezogene Puppe mit einer Drohung findet, ruft sie die Polizei. - Der Trainer einer Mermaid-Schwimmerin rettet diese vor dem Ertrinken. Sie scheint einen Schwächeanfall zu haben. - Auf der Suche nach ihrem ausgerissenen Sohn trifft eine Frau die Polizei an der Raststelle.

