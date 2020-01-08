Auf Streife
Folge 6: Last Man Camping
45 Min.Folge vom 08.01.2020Ab 12
Ein als gestohlen gemeldetes Wohnmobil wird verlassen an einem Waldstück gefunden. Hinter der Windschutzscheibe prangt ein Hilferuf! - Nach einem Besuch bei einem mobilen Friseur plagen Haarausfall und eine verpatzte Haarfärbung die Kunden. - Der Campingurlaub mit Freund und Familie wird für eine 19-Jährige zum Horrortrip. - Hilferufe aus einem Einfamilienhaus führen die Polizisten zu einem verängstigten Mann, der sich von einem kleinen Hund bedroht fühlt.
